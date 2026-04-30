Трамп дал Нетаньяху совет по атакам на Ливан

Трамп призвал Нетаньяху наносить по Ливану только «точечные» удары, иначе Израиль «выставляет себя в плохом свете». Администрация президента США нацелена на дипломатическое взаимодействие с Бейрутом, пишет Axios.

Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп призвал израильского премьер-министра Израиля Биньямину Нетаньяху наносить только точечные удары по Ливану. Об этом он рассказал в интервью Axios.

«Я сказал Нетаньяху, что он должен действовать более точечно. Не разрушать здания. Он не может этого сделать. Это слишком ужасно и выставляет Израиль в плохом свете», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что ему нравится Ливан и руководство страны. Американские лидер также считает, что страна может «вернуться к жизни» после окончания операции против Тегерана. «Иран разрушил Ливан. Их марионетка [»Хезболла«] разрушила Ливан. Когда Иран будет повержен, “Хезболла” автоматически будет повержена», — подчеркнул Трамп.

Американский чиновник уточнил в беседе с изданием, что администрация Дональда Трампа попросила Израиль «проявить сдержанность» и дать возможность новому дипломатическому процессу с Ливаном. Он подчеркнул, что Вашингтон ищет способы помочь ливанским вооруженным силам преодолеть возникшие проблемы «в очень короткие сроки».

25 апреля Нетаньяху дал указание армии наносить силовые удары по целям «Хезболлы» в Ливане, писало The Times of Israel. Это произошло после того, как группировка обстреляла ракетами и беспилотниками север Израиля и войска, дислоцированные на юге Ливана.

Накануне этого президент США Дональд Трамп объявил, что прекращение огня между Израилем и Ливаном будет продлено на три недели после «очень хороших» переговоров в Вашингтоне. В тот же день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате ракет «Хезболлы», выпущенных по израильским силам.

Перемирию предшествовали первые за 34 года переговоры представителей Израиля и Ливана в Вашингтоне при участии госсекретаря США Марко Рубио. Тогда стороны условились продолжить диалог.

