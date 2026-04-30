Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters узнал о сбитом дроне-разведчике около посольства США в Багдаде

Источник: РБК

Рядом с посольством США в Багдаде был сбит беспилотник, сообщает Reuters со ссылкой на иракские источники.

По данным собеседников агентства, речь идет разведывательном дроне. Для его ликвидации были активированы системы противовоздушной обороны американской дипмиссии.

Ранее посольство США в Багдаде уже подвергалось атакам. Так, 14 марта в результате удара над зданием посольства поднялся дым. Al Arabia тогда сообщало, что удар был нанесен дроном, Associated Press — об атаке ракетой.

Тремя днями позднее, 17 марта, иракские средства ПВО отразили беспилотную атаку на здание диппредставительства США.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше