Reuters узнал о сбитом дроне-разведчике около посольства США в Багдаде

Рядом с посольством США в Багдаде был сбит беспилотник, сообщает Reuters со ссылкой на иракские источники.
По данным собеседников агентства, речь идет разведывательном дроне. Для его ликвидации были активированы системы противовоздушной обороны американской дипмиссии.
Ранее посольство США в Багдаде уже подвергалось атакам. Так, 14 марта в результате удара над зданием посольства поднялся дым. Al Arabia тогда сообщало, что удар был нанесен дроном, Associated Press — об атаке ракетой.
Тремя днями позднее, 17 марта, иракские средства ПВО отразили беспилотную атаку на здание диппредставительства США.
