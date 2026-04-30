Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военный аналитик опроверг маршрут через Казахстан — дроны проще запускать с Украины

Военный аналитик Сергей Полетаев заявил об отсутствии смысла запускать беспилотники ВСУ через Казахстан. По его оценке, такие подозрения не подтверждаются.

Он указал, что республика занимает дружественную позицию по отношению к России, а потому версия о задействовании ее территории выглядит необоснованной. По его словам, с технической точки зрения проще и менее заметно запускать беспилотники непосредственно с территории Украины, пишет «Лента.ру».

Эксперт отметил, что случаи падения дронов в Казахстане ранее фиксировались, однако носили единичный характер.

В ночь на 25 апреля беспилотник врезался в жилой дом в центре Екатеринбурга. Были повреждены квартиры, около 50 человек эвакуировали, шестеро обратились за медицинской помощью.

Позднее заслуженный военный летчик России Владимир Попов допустил, что беспилотники могли быть запущены для атаки Урала с территории Казахстана.

