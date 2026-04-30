Демократы начали готовить судебный иск против Трампа из-за войны с Ираном

В начале апреля Axios со ссылкой на источники писал, что конгрессмены от Демократической партии США обсуждают совместное требование об импичменте президенту Трампу в связи с войной против Ирана. После начала боевых действий демократы не раз пытались ограничить военные полномочия Трампа, но сенат отклонял резолюцию.