Союзники срываются — Трамп начал терять поддержку в Европе

The New York Times пишет, что западным политикам становится все сложнее сохранять отношения с президентом США Дональдом Трампом на фоне его военной кампании в Иране. Попытки выстраивать лояльную линию больше не дают прежнего эффекта.
Канцлер Германии Фридрих Мерц долгое время избегал резких оценок, однако на этой неделе публично указал на стратегические просчеты американского плана ведения войны. Эти заявления вызвали негативную реакцию в Белом доме.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также выразил недовольство. По его словам, конфликт привел к росту цен на энергоносители для британцев. Дополнительное напряжение возникло вокруг ограничений на использование американцами британских военных баз.
Премьер Италии Джорджа Мелони оказалась в центре разногласий после вмешательства в спор президента США с Папой Львом XIV по поводу конфликта. Политик заняла сторону понтифика, что стало причиной недовольства Вашингтона.
Издание отмечает, что иностранные лидеры все чаще оказываются перед выбором между сохранением отношений с США и внутренними интересами своих стран. Ситуация с Мерцем стала показательной — он продемонстрировал готовность идти на обострение ради принципиальной позиции.
Опасения в Европе усиливаются на фоне риска перерастания конфликта в более широкий политический кризис. Рост цен на энергоносители отражается на стоимости продуктов, транспорта и жилья, особенно затрагивая домохозяйства с низкими и средними доходами.
Отмечается, что это подрывает доверие к национальным правительствам и европейским институтам, усиливая запрос на более ориентированные на внутренние интересы политические решения.
Читайте также: Новые ВМС против России — Европа создает военный союз.