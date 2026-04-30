Киев «глубоко обеспокоен»: Украину разозлило возвращение России в мировой спорт

Как пишут авторы публикации, с начала боевых действий на Украине Россия была отстранена от большинства мировых спортивных организаций. Однако в последнее время позиции стали смягчаться. В частности, журналисты напомнили о допуске российских спортсменов на Паралимпийские игры под своим флагом и гимном, а также о решении Международной федерации плавания разрешить спортсменам из России выступать под национальным флагом.