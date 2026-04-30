Украина выразила обеспокоенность в связи с возвращением России в международный спорт. Как пишет агентство Politico, тенденция к допуску России к международным турнирам по керлингу вызвала «резкое недовольство» украинских спортивных чиновников.
В интервью агентству глава украинского минспорта Матвей Бедный заявил, что «глубоко обеспокоен» трендом на реинтеграцию российских спортсменов, наблюдаемым в последние месяцы.
Как пишут авторы публикации, с начала боевых действий на Украине Россия была отстранена от большинства мировых спортивных организаций. Однако в последнее время позиции стали смягчаться. В частности, журналисты напомнили о допуске российских спортсменов на Паралимпийские игры под своим флагом и гимном, а также о решении Международной федерации плавания разрешить спортсменам из России выступать под национальным флагом.
«Я глубоко обеспокоен, потому что-то, что мы наблюдаем, — это не ряд разрозненных решений. Похоже, что это более масштабный сдвиг в сторону нормализации возвращения России в международный спорт», — сказал Бедный.
Ранее президент Владимир Путин оценил текущее положение России в мировом спорте. Как писал KP.RU, глава государства отметил, что российские спортсмены продолжают уверенно сохранять лидерские позиции, несмотря на предпринимаемые западными политиками и подконтрольными им спортивными структурами трусливые попытки помешать стране.