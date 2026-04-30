Axios узнал о плане США нанести «короткую и мощную волну ударов» по Ирану

США и Иран приостановили боевые действия на время проведения переговоров. 13 апреля Вашингтон начал блокировать порты Тегерана. По данным WSJ, Дональд Трамп готовится к длительной экономической блокаде Ирана, чтобы страна пошла на компромиссы в вопросе атома. В Иране пригрозили, что возобновят боевые действия, если Ормузский пролив будет заблокирован более чем на шесть-восемь недель.