Мадьяр анонсировал соглашение с ЕК по разморозке средств для Венгрии

Венгрия и Европейская комиссия в конце мая подпишут соглашение, которое позволит Будапешту получить заблокированные средства из бюджета и спецфондов ЕС, заявил лидер одержавшей победу на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).
По его словам, он провел «конструктивную и продуктивную» встречу с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, после чего договорился вернуться в Брюссель в статусе премьер-министра Венгрии для заключения соглашения.
«Мы договорились, что я вернусь в Брюссель в качестве премьер-министра Венгрии на неделе, начинающейся 25 мая, и что мы как можно скорее заключим политическое соглашение, необходимое для того, чтобы Венгрия и венгерский народ получили триллионы форинтов из фондов ЕС, на которые они имеют право», — написал Мадьяр.
Он заверил, что Евросоюз не будет навязывать условий, противоречащих интересам Венгрии, и добавил, что поступление средств позволит запустить экономику страны и провести необходимые реформы.
В 2022 году Евросоюз заморозил около €30 млрд для Венгрии из-за претензий к верховенству закона. В конце 2023 года и в 2024-м часть средств была разморожена после выполнения ряда требований, включая реформу судебной системы и условия по образованию и гендерному равенству.
В настоящее время остаются заблокированными около €17 млрд. Часть средств Венгрия может потерять, если не выполнит оставшиеся требования ЕС, включая так называемые супервехи — 27 условий по реформам.
Глава Еврокомиссии после встречи с Петером Мадьяром в свою очередь заявила о «хорошем диалоге» и продолжении работы по разблокировке средств, подчеркнув необходимость возвращения к «общим европейским ценностям».
Мадьяр ранее называл возвращение средств ЕС одной из ключевых задач своего прихода к власти. В Европарламенте при этом сохраняются разногласия: часть политиков поддерживает смягчение подхода к Будапешту, другие выступают против быстрого ослабления давления до выполнения всех условий.
