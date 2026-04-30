Новак оценил риск кризиса и ценовых войн из-за выхода ОАЭ из ОПЕК

В мировой нефтяной отрасли сейчас наблюдается глубочайший кризис, на рынок не поступают огромные объемы нефти. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах Кавказского инвестиционного форума, передает «РИА Новости».
Вице-премьер подчеркнул, что Россия, будучи крупным производителем нефти, не намерена выходить из ОПЕК+. Накануне об этом же сообщили в Кремле.
По словам Новака, Москва не обсуждала выход из ОПЕК и ОПЕК+ Объединенных Арабских Эмиратов с Саудовской Аравией.
ОАЭ 28 апреля объявили о решении выйти из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая в связи с пересмотром производственной политики. «Время выбрано удачно, потому что сейчас решение не окажет существенного влияния на рынок и цену из-за закрытого Ормузского пролива. Все ограничены, включая нас, но принятие решения сейчас поможет нашим друзьям не испытывать давление на цену», — пояснил глава Минэнерго ОАЭ Сухаил Аль Мазруи.
Он отметил, что это «суверенное национальное решение».
«Нам нужно действовать без ограничений. Мы хотим быть уверенными в том, что мы гибкие, оперативные и быстро принимаем правильные решения, чтобы сбалансировать нашу политику», — сказал министр.
Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) представляет собой межправительственное объединение государств, координирующих добычу и нефтяную политику для влияния на мировые цены. ОПЕК была создана в 1960 году на конференции в Багдаде Ираном, Ираком, Кувейтом, Саудовской Аравией и Венесуэлой.
В 1967 году к организации присоединился эмират Абу-Даби, который позже вошел в состав Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) при образовании государства в 1971 году. Их членство было сохранено.
Формат ОПЕК+ объединяет страны ОПЕК и крупнейших независимых производителей нефти, включая Россию, и обеспечивает около 50% мировой добычи нефти.
Министр финансов Антон Силуанов высказывал иное мнение насчет динамики мировых цен на нефть после решения ОАЭ. Он отметил, что отказ от членства в организации даст Эмиратам возможность добывать столько нефти, сколько они могут. «Что будет, если страны ОПЕК будут не скоординированно проводить общую политику, а будут осуществлять производство и добычу нефти столько, сколько есть производственных мощностей, сколько хотят? Соответственно, цены [на нефть] пойдут вниз», — сказал накануне министр.
Опрошенные Радио РБК эксперты предположили, что выход ОАЭ из ОПЕК может привести к ослаблению или развалу организации. Она может столкнуться с выходом других стран и резкой реакцией США на решение Эмиратов, считают специалисты.
Издание Semafor, в свою очередь, отмечало, что в долгосрочной перспективе решение Абу-Даби может усилить напряженность среди производителей нефти. В условиях неопределенности вокруг экспортных маршрутов ОАЭ все больше склоняются к стратегии максимизации продаж нефти, а не к участию в механизмах регулирования цен, писало оно.