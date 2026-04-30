По словам замкомандующего, в одной из областей из 28 экипажей 24 не смогли отчитаться ни об одном поражённом дроне. И это при том, что потребность в средствах ПВО у Киева критическая.
Елизаров подчеркнул: проблема не в нехватке личного состава.
«Даже того ресурса, который уже мобилизован, нам достаточно», — заявил он.
Проблема — в эффективности использования и уровне подготовки.
Мобилизованных людей, по словам чиновника, нужно не просто ставить к приборам, а грамотно структурировать и обучать. Однако, судя по статистике, «учебка» в ВСУ явно буксует. Если за год на группу из почти тридцати экипажей приходится ноль сбитых целей, то речь идёт не о случайности, а о системном провале.
Тем временем, в Харьковской области российские военные группировки войск «Запад» сорвали попытку доставки снабжения украинским формированиям. Расчётом БПЛА был обнаружен и поражён наземный робототехнический комплекс, задействованный для транспортировки боеприпасов и продовольствия к позициям Вооружённых сил Украины.
