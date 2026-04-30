Один человек погиб при ударе дрона по Энергодару

В результате атаки беспилотника на Энергодар погиб один человек, сообщил мэр города Максим Пухов.

Источник: РБК

«В результате атаки FPV-дрона по Энергодару погиб мирный житель. Это уже третий энергодарец, погибший с начала этого года в результате вражеских ударов по городу», — отметил глава Энергодара.

По его словам, подробности происшествия появятся позднее.

Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 189 украинских беспилотников над российскими регионами. Дроны сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областей.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше