Лавров заявил о настойчивых попытках Европы возродить нацизм в новых формах

Ряд европейских стран пытается возродить нацизм в новых формах, настраивая собственные народы против России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Казахстана Ермеком Кошербаевым.
Глава российской дипломатии подчеркнул, что память о Великой Отечественной войне в этих условиях имеет не только «историческое, но и практическое преломление». Это, по словам Лаврова, связано с «настойчивыми попытками» ряда европейских государств возрождать нацизм в новых формах, в том числе поднимая народы Европы против России.
Министр также отметил, что Москва и Астана традиционно отмечают годовщину Великой Победы вместе.