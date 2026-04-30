Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров заявил о настойчивых попытках Европы возродить нацизм в новых формах

Европейские страны пытаются возрождать нацизм в новых формах, поднимая народы против России, заявил Лавров.

Источник: Комсомольская правда

Ряд европейских стран пытается возродить нацизм в новых формах, настраивая собственные народы против России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Казахстана Ермеком Кошербаевым.

Глава российской дипломатии подчеркнул, что память о Великой Отечественной войне в этих условиях имеет не только «историческое, но и практическое преломление». Это, по словам Лаврова, связано с «настойчивыми попытками» ряда европейских государств возрождать нацизм в новых формах, в том числе поднимая народы Европы против России.

Министр также отметил, что Москва и Астана традиционно отмечают годовщину Великой Победы вместе.

Как писал KP.RU, накануне, 29 апреля, министр иностранных дел России прибыл в Астану с официальным визитом. Стороны планируют обсудить двусторонние отношения и сотрудничество стран в различных направлениях, а также взаимодействие на общих площадках — ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС.

Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше