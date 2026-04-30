Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Гладков может стать послом России в Абхазии

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков может стать послом РФ в Абхазии. Об этом в четверг, 30 апреля, пишут «Известия» со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, данные карьерные изменения являются «неплохим карьерным треком, если есть желание выдохнуть». Уточняется, что должность посла в Абхазии не требует большой нагрузки, но позволяет оставаться в госполитике.

Сам Гладков на подобных должностях не работал. До назначения главой Белгородской области он заведовал ЗАТО Заречный в Пензенской области, затем работал замгубернатора Севастополя и зампредом правительства Ставропольского края, уточняет газета.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на три источника, близких к администрации президента, писали, что Вячеслав Гладков может в ближайшее время покинуть свой пост. По данным издания, ротация в регионе может произойти еще до сентябрьских выборов. Один из собеседников отметил, что уровень поддержки власти в Белгородской области снижается на фоне ухудшения качества жизни и ротация кадров в этой ситуации выглядела бы логичным шагом.

До этого Гладков пожаловался на то, что местный житель отказался подвезти его на своем автомобиле. Губернатор рассказал, что возвращался в Белгород на поезде из командировки, когда состав встал из‑за поломки неподалеку от города.

