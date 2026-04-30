Amazon обсуждает перезапуск реалити-шоу, которое раньше вел Дональд Трамп

Компания Amazon рассматривает вариант перезапуска реалити-шоу «Ученик», в котором раньше снимался президент США Дональд Трамп, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Источник: РБК

Компания Amazon рассматривает вариант перезапуска реалити-шоу «Ученик», в котором раньше снимался президент США Дональд Трамп, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, руководители Amazon обсуждают возможность пригласить в качестве ведущего старшего сына американского президента — Трампа-младшего.

Реалити-шоу «Ученик», где Трамп был ведущим, выходило с 2004 по 2017 год. В нем участники состязались за работу на бизнесмена. Передачу транслировал NBC. Позднее, в 2022 году, Amazon унаследовал права на шоу, приобретя киностудию MGM film and television.

«С момента нашего приобретения MGM мы провели предварительные внутренние обсуждения о том, что будет дальше с “Учеником” как с собственностью», — сказал изданию представитель Amazon, добавив, что шоу пока не находится в активной разработке.

В конце января свой документальный фильм «Мелания» презентовала первая леди США Мелания Трамп. Amazon MGM Studios купила эксклюзивные права на него за $40 млн. Кроме того, $35 млн компания вложила в маркетинг проекта.

