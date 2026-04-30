Британия представила план морского альянса против России

В конце прошлого года командующий британскими ВМС предупреждал, что Британия близка к тому, чтобы впервые со времен окончания Второй мировой войны уступить доминирование в Атлантике, на этот раз — России. Он говорил, что Лондон противостоит Москве с помощью новых технологий, таких как автономные подводные глайдеры, которые могут обнаруживать вражеские подводные лодки, и, в частности, с помощью «Атлантического бастиона» — автономных датчиков, которые, по его словам, должны служить «глазами и ушами» британских сил.