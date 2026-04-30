Британия представила план морского альянса против России

Первый морской лорд (главком британских ВМС) генерал сэр Гвин Дженкинс пояснил, что инициатива направлена на защиту Северо-Западной Европы, Северной Атлантики и Крайнего Севера.
JEF — это возглавляемая Британией коалиция из десяти стран Северной Европы, в нее входят также Дания, Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Исландия и Швеция.
Главком ВМС сообщил, что уже провел встречу с командующими военно-морскими силами стран Северной Европы.
«Необходимость перевооружения и повышения боеготовности страны стала абсолютной необходимостью». Просто поддерживать «приемлемый статус-кво» недостаточно. Мы находимся на переломном этапе", — отметил генерал в речи, в которой изложил, как военно-морской флот будет готов к войне к 2029 году, его слова приводит The Times.
Дженкинс пояснил, что многонациональные военно-морские силы во главе с Британией будут иметь возможность заменять, обмениваться и комбинировать оборудование, боеприпасы и персонал. Они будут использовать общие системы и платформы, цифровые сети, логистику и запасы. Командование союзными флотами будет осуществляться из Нортвуда (Лондон).
«Моя цель — создать военно-морские силы, которые будут тренироваться, проводить учения и готовиться вместе. Силы, способные немедленно вступить в бой в случае необходимости, обладающие реальными возможностями, реальными военными планами и реальной интеграцией», — рассказал главком.
Он подчеркнул, что нужно углублять партнерство для создания коллективной боевой мощи с целью сдерживания вдоль открытой морской границы с Россией.
«Мы понимаем, что не можем терять время, поэтому я хочу, чтобы к концу этого года мы все подписали официальную декларацию, заложив основы для жизненно важного и прочного партнерства на долгие годы», — сказал Дженкинс.
Ормузского пролива, заявил генерал, необходимо создать гибридный военно-морской флот, состоящий как из пилотируемых и беспилотных платформ, так и из автономных и реактивных беспилотников. «Мы должны покончить с менталитетом, когда нам нужны все более дорогие и крупные платформы», — подчеркнул он.
Дженкинс заверил, что его план по преобразованию военно-морского флота обеспечит Великобритании возможность пережить затяжной конфликт с равным по силе противником и одержать победу.
По словам главкома, первые беспилотные суда должны сопровождать боевые корабли королевского флота уже в следующие два года, а к 2029 году с авианосца должен быть запущен первый реактивный беспилотник. Такие дроны могут взлетать вертикально, как и ракеты, и занимают треть пространства, необходимого для истребителя F-35. Таким образом, на каждом корабле можно разместить 80 таких БПЛА.
В настоящее время военно-морской флот располагает 20 беспилотными катерами для 47-го отряда коммандос, подразделения Королевской морской пехоты Великобритании.
В конце прошлого года командующий британскими ВМС предупреждал, что Британия близка к тому, чтобы впервые со времен окончания Второй мировой войны уступить доминирование в Атлантике, на этот раз — России. Он говорил, что Лондон противостоит Москве с помощью новых технологий, таких как автономные подводные глайдеры, которые могут обнаруживать вражеские подводные лодки, и, в частности, с помощью «Атлантического бастиона» — автономных датчиков, которые, по его словам, должны служить «глазами и ушами» британских сил.
На прошлой неделе The Telegraph писала о планах Великобритании создать «оборонный банк» для перевооружения союзных сил, что позволило бы альянсу десяти североевропейских стран НАТО финансировать проекты безопасности, занимая деньги под более низкие процентные ставки.