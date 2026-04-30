Андрей Блохин покинул пост министра экономического развития Приморья

Андрей Блохин завершает работу на посту министра экономического развития Приморья и переходит на новую должность. Временно исполнять обязанности главы ведомства будет назначен его заместитель — Евгения Чавкина, сообщила пресс-служба Минэкономразвития края.
Блохин возглавлял министерство с марта 2022 года. За это время экономика региона продемонстрировала устойчивый рост: валовой региональный продукт увеличился в 1,5 раза и достиг 2,3 трлн рублей. Объём инвестиций в основной капитал вырос с 253 млрд рублей в 2021 году до рекордных 522 млрд рублей в 2025 году.
Отмечается, что край укрепил лидерство в Дальневосточном федеральном округе по развитию малого бизнеса, числу самозанятых и активности социальных предпринимателей. Были запущены ключевые инвестиционные проекты: горнолыжный комплекс «АрсГора» в Арсеньеве, «Минный городок» во Владивостоке, а также Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ).
Началась реализация мастер-планов пяти ключевых городов — Владивостока, Арсеньева, Уссурийска, Большого Камня и Находки. По данным Финансового университета, Приморье заняло третье место в России по экономической привлекательности.
Напомним, что в конце 2025 года в СМИ появлялись неподтверждённые сообщения о возможной отставке Блохина.