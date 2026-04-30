Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двоих россиян осудили за приготовление к побегу из СИЗО

Двоим россиянам был вынесен приговор за проведение подготовки к побегу из следственного изолятора, сказали в пресс-службе Второго окружного военного суда в Чите.

Шахбан Алиев* (внесен в перечень террористов и экстремистов) и Максим Иванников* (внесен в перечень террористов и экстремистов) пребывали под стражей по обвинению в преступлениях экстремистской направленности.

Алиев* обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против общественной безопасности и общественного порядка, Иванников* в совершении ряда особо тяжких преступлений против государственной власти, общественной безопасности и общественного порядка.

Следствием было установлено, что в 2024 мужчины, пребывавшие под стражей, вступили в преступный сговор с целью побега. Они планировали захватить и удерживать одного из сотрудников учреждения как заложника, а также были готовы к применению насилия, говорится в сообщении.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов.