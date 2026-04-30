Двоих россиян осудили за приготовление к побегу из СИЗО

Двоим россиянам был вынесен приговор за проведение подготовки к побегу из следственного изолятора, сказали в пресс-службе Второго окружного военного суда в Чите.
Шахбан Алиев* (внесен в перечень террористов и экстремистов) и Максим Иванников* (внесен в перечень террористов и экстремистов) пребывали под стражей по обвинению в преступлениях экстремистской направленности.
Алиев* обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против общественной безопасности и общественного порядка, Иванников* в совершении ряда особо тяжких преступлений против государственной власти, общественной безопасности и общественного порядка.
Следствием было установлено, что в 2024 мужчины, пребывавшие под стражей, вступили в преступный сговор с целью побега. Они планировали захватить и удерживать одного из сотрудников учреждения как заложника, а также были готовы к применению насилия, говорится в сообщении.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов.