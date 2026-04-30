Кондратьев: пожар на НПЗ в Туапсе был потушен

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе был потушен, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Из-за крупного пожара в Туапсе был объявлен режим ЧС. В целях безопасности жителей близлежащих районов эвакуировали. К пожару привела третья за две недели атака БПЛА.
Краснодарский Роспотребнадзор рекомендовал населению не выходить на улицу, держать окна закрытыми и использовать средства защиты органов дыхания.
Все мероприятия, приуроченные к майским праздникам, власти города отменили.
