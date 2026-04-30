Ричмонд
+16°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко обратился к генсеку ООН Гутерришу по особому поводу

Лукашенко сказал с чем столкнулась ООН.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу по особому поводу, сообщила пресс-служба президента.

Так, 30 апреля белорусским лидером были направлены генсеку ООН поздравления в день его 77-летия.

В своем поздравлении Лукашенко обратил внимание на опыт и профессинализм Гуттериша, благодаря которым ООН в современное сложное для всего человечества время продолжает вести настойчивую и последовательную деятельность, которая направлена на консолидацию международного сообщества и противодействие ряду современных рисков и угроз.

Также глава Беларуси выразил уверенность в том, что сегодня, когда ООН сталкивается с внешними вызовами и внутренними проблемами, важно сохранение решимости для удержания лидерства и авторитета организации. При этом Лукашенко сказал о приверженности Беларуси целям ООН, которая демонстрирует твердость и непоколебимость в своих усилиях по решению ключевых вопросов мира и безопасности.

Отдельно белорусский президент отметил, что Минском придается особое значение традиционно разностороннему сотрудничеству с ООН, другими странами на основе взаимоуважения и доверия.

— Исключительно важным считаем необходимость придерживаться принципов суверенитета и невмешательства во внутренние дела государств, — констатировал глава республики.

А еще мы писали, что Александр Лукашенко пригласил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом в Беларусь.

