Лукашенко обратился к генсеку ООН Гутерришу по особому поводу

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу по особому поводу, сообщила пресс-служба президента.
Так, 30 апреля белорусским лидером были направлены генсеку ООН поздравления в день его 77-летия.
В своем поздравлении Лукашенко обратил внимание на опыт и профессинализм Гуттериша, благодаря которым ООН в современное сложное для всего человечества время продолжает вести настойчивую и последовательную деятельность, которая направлена на консолидацию международного сообщества и противодействие ряду современных рисков и угроз.
Также глава Беларуси выразил уверенность в том, что сегодня, когда ООН сталкивается с внешними вызовами и внутренними проблемами, важно сохранение решимости для удержания лидерства и авторитета организации. При этом Лукашенко сказал о приверженности Беларуси целям ООН, которая демонстрирует твердость и непоколебимость в своих усилиях по решению ключевых вопросов мира и безопасности.
Отдельно белорусский президент отметил, что Минском придается особое значение традиционно разностороннему сотрудничеству с ООН, другими странами на основе взаимоуважения и доверия.
— Исключительно важным считаем необходимость придерживаться принципов суверенитета и невмешательства во внутренние дела государств, — констатировал глава республики.
