Лавров: Россия по-прежнему заинтересована в переговорах по Украине

Россия все так же заинтересована в проведении переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.
На тему украинского кризиса дипломат высказался в четверг, 30 апреля. Тогда он подчеркнул, что Россия по-прежнему привержена идее проведения переговоров по урегулированию ситуации. Причем проводить их можно на основе тех пониманий, которые были достигнуты в рамках контактов между Москвой и Вашингтоном.
Тогда же глава МИД РФ высказался о ситуации на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что вопрос создания палестинского государства полностью зашел в тупик. Причем сложился он, в первую очередь, из-за ситуации в Ливане. И упускать данный факт из виду нельзя, добавил дипломат.