Стало известно о новой должности, которую могут предложить Гладкову

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков может занять дипломатическую должность и стать послом России в Абхазии. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Обсуждается возможность перехода Гладкова на дипломатическую службу. Такая позиция может рассматриваться как более спокойный карьерный этап.

Отдельно отмечается, что внимание к республике со стороны российских властей остаётся значительным, что придаёт этой должности политическую важность. Также в материале говорится, что Вячеслав Гладков ранее не работал на дипломатических постах. Кроме того, с 16 апреля он находился в двухнедельном отпуске.

Ранее Гладков сообщил о начале двухнедельного отпуска, отметив, что аналогичный перерыв в работе он брал в 2024 году. По его словам, на время его отсутствия система управления регионом продолжит функционировать в штатном режиме, без изменений в структуре власти.

Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
