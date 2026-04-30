Согласует ли конгресс США продление войны Трампа с Ираном

Что известно о ситуации с 60‑дневным лимитом и планах Трампа
Трамп начал войну с Ираном без согласования с Конгрессом. Согласно Резолюции о военных полномочиях, которая равносильна федеральному закону, американский президент обязан консультироваться с законодательным органом перед тем, как начать военную кампанию. Если процесс согласования не был пройден, у Белого дома есть только 60‑дневный лимит на ведение войны. Далее президент должен либо получить санкцию Конгресса на продолжение военной операции, либо свернуть боевые действия.
В Конгрессе представители Демократической партии и даже несколько республиканцев настроены против продолжения войны. Демократы в законодательном органе инициировали разработку судебного иска против Дональда Трампа — в случае если он продолжит военную операцию на Ближнем Востоке без санкции парламента, пишет РБК со ссылкой на Time.
«Этот брифинг указывает на то, что Трамп серьезно рассматривает возможность возобновления масштабных боевых операций — либо для того, чтобы выйти из сложившегося в переговорном процессе тупика, либо для нанесения окончательного удара перед завершением войны», — приводит ТАСС сообщение портала.
Axios утверждает, что Пентагон планирует «короткую, но мощную» волну ударов по Ирану, чтобы добиться «гибкости» иранцев на переговорах.
Агентство Bloomberg выяснило, что Центральное командование ВС США направило запрос о предоставлении гиперзвуковых ракет Dark Eagle. Оружие планируется доставить на Ближний Восток для возможного применения против Ирана. Обоснованием для запроса по развертыванию гиперзвуковых ракет стала информация о том, что Иран передислоцировал пусковые установки за пределы досягаемости баллистической ракеты Precision Strike Missile.
Сам Трамп заявил, что вопрос о новых атаках на Иран остается открытым и будет зависеть от дальнейших переговоров. Он добавил, что Тегеран и Вашингтон продолжают вести переговоры, но сделки не будет, если Исламская Республика не согласится отказаться от ядерного оружия.
Мнения экспертов
«Трамп находится в безвыигрышной ситуации и пытается найти из нее выход. Вероятно, он будет добиваться продления своих полномочий», — цитирует Расмуссена «РИА Новости».
Эксперт полагает, что если США выведут свой воинский контингент с Ближнего Востока, то это будет выглядеть как политическое поражение. Он добавил, что в дальнейшей эскалации конфликта с Тегераном заинтересованы Израиль и часть американских политиков.
Заведующий кафедрой политического анализа и социально‑психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с NEWS.ru напомнил, что дальнейшая эскалация противостояния с Тегераном грозит Республиканской партии, которую представляет Дональд Трамп, поражением на выборах в Конгресс.
«Наращивать эскалацию в виде наземной операции [в Иране] будет политическим самоубийством для Трампа», — отметил эксперт.
Кошкин добавил, что Конгресс по итогам выборов может стать демократическим, а демократы большинством могут добиться объявления импичмента Трампу и его досрочной отставки. Он объяснил, что Вашингтону придется дипломатическим путем урегулировать конфликт, но в этом случае будет сложно продемонстрировать, что это успех, а не проигрыш США.
«Трамп тянет время, чтобы изменить позиции и как‑то сделать так, чтобы Штаты усадили Иран и заставили его подписать то, что считают нужным в Белом доме. Но Тегеран уже понимает, что нельзя верить США. К тому же это произошло по вине американцев: они же убили [иранское] руководство», — уточнил Кошкин.
Политолог‑американист Малек Дудаков допустил, что администрация Трампа даже не пыталась просить у конгрессменов согласовать продолжение военной операции. Он напомнил, что требования Белого дома к Конгрессу о выделении 200 млн долларов Пентагону затихли.
«Очевидно, что конгрессмены ни то, ни другое не согласуют. Даже среди республиканцев многие требуют показать дорожную карту завершения войны», — уточнил эксперт в Telegram‑канале.
Дудаков объяснил, что военная кампания в Иране вызвала недовольство не только политической элиты, но и рядовых американцев. Согласно опросам, почти две трети граждан считают, что войну лучше было не начинать. По словам политолога, любой член Конгресса, который проголосует за продление военной кампании, существенно ухудшит свои позиции перед выборами, которые состоятся уже осенью 2026 года.
По мнению американиста, команда Трампа использует для продолжения военных действий лазейку в законодательстве — юристы Белого дома будут указывать на прецедент 2011 года, когда США вели войну в Ливии в обход Конгресса.
«Однако тогда администрация Обамы представила ее операцией НАТО, а не сугубо США. Сейчас же европейцы демонстративно отстранились от конфликта в Иране, хоть Трамп отчаянно пытался разделить с ними ответственность за проигранную войну», — подчеркнул Дудаков.
Он оценил шанс демократов добиться в судах сворачивания военной операции США в Иране как «неплохой». Дудаков отметил, что запрет Трампу вести войну может вынести суд — как и в случае с запретом на проведение миграционных рейдов и введение торговых пошлин.
«Дипстейт начинает все активнее давить на Трампа по всем направлениям, заодно резко ослабляя его переговорные позиции со всем остальным миром», — резюмировал эксперт.