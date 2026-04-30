В Бельгии захотели восстановить демонтируемые реакторы АЭС

Бельгия приостановила работы по демонтажу реакторов АЭС страны, работа которых была приостановлена, сказал премьер-министр Барт Де Вевер.
Как заявил бельгийский премьер, изучается возможность перезапуска реакторов.
«Заключено соглашение с компанией Engie об определении условий для исследований с целью полного перезапуска всего бельгийского ядерного парка», — сказал Де Вевер в Twitter.
Компания Engie является оператором АЭС и основной энергокомпанией Бельгии.
