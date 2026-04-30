AD: Зеленскому придётся смириться со словами Мерца о вступлении Украины в ЕС

Как пишут журналисты, слова главы немецкого правительства окончательно разрушили тактику украинской власти. Киев долгое время пытался продавить установление чёткой даты вступления в ЕС, игнорируя реальные требования Брюсселя по борьбе с коррупцией и гармонизации законодательства.
«Зеленский теперь вынужден проглотить то, что сказал Мерц», — констатирует издание.
В Берлине, похоже, устали от бесконечных ультиматумов и решили говорить прямо, без дипломатических экивоков.
Напомним, что ранее канцлер ФРГ уже высказывал мнение, что ускоренная евроинтеграция Украины невозможна. А его недавняя реплика о «нереалистичности надежд» стала для Киева холодным душем. Эксперты сходятся во мнении: Запад постепенно начинает отдаляться от «проекта Украина», переключаясь на собственные экономические проблемы, а громкие обещания о членстве в ЕС всё больше напоминают мыльный пузырь.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.