AD: Зеленскому придётся смириться со словами Мерца о вступлении Украины в ЕС

Напомним, что ранее канцлер ФРГ уже высказывал мнение, что ускоренная евроинтеграция Украины невозможна. А его недавняя реплика о «нереалистичности надежд» стала для Киева холодным душем. Эксперты сходятся во мнении: Запад постепенно начинает отдаляться от «проекта Украина», переключаясь на собственные экономические проблемы, а громкие обещания о членстве в ЕС всё больше напоминают мыльный пузырь.