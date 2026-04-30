И. Метшин: «Для Дербышек этот стадион — целая золотая история, связанная с хоккеем»

«В холле будет зона со стеной почета и всеми достижениями команды. Из этого холла будет проход в раздевалки для детей и для наших чемпионов. У них будет отдельная красивая раздевалка с небольшой тренировочной, зоной релаксации и помещением для обсуждения стратегии игры. Это отдельный блок — именно для динамовцев, — объяснил директор института развития Казани Алексей Горбунов, — Самое главное в этом интерьере — не только красота, но и практическая польза. Мы очень много работали с тренерами: спрашивали, какого размера удобен рундук, как спортсмену удобнее заходить в амуниции, раздеваться и переодеваться. Отталкивались от функции и технологий. Стены выполнены из ударопрочных, стойких к царапинам материалов, чтобы все дольше служило и сохраняло внешний вид. И, конечно, везде используются фирменные цвета команды, символика, эмблема».