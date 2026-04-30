И. Метшин: «Для Дербышек этот стадион — целая золотая история, связанная с хоккеем»

Стадион «Ракета» построен в 1947 году и с тех пор остается важной точкой притяжения для жителей поселка Дербышки и всего города. Его площадь составляет порядка 6,8 тыс.кв.м, а трибуны рассчитаны на 5 тысяч зрителей. За десятилетия здесь выросло не одно поколение спортсменов и сформировались спортивные традиции района.
Сегодня «Ракета» является вторым домом почти для двух тысяч юных спортсменов. Здесь работают отделения по хоккею с мячом, теннису, бильярдному спорту, спортивной аэробике, самбо и разным видам единоборств. Помимо тренировочного процесса, на базе стадиона регулярно проходят соревнования различного уровня. Кроме того, объект является домашней ареной хоккейного клуба «Ак Барс-Динамо», выступающего в Суперлиге чемпионата России.
«Для Дербышек этот стадион — целая золотая история, связанная с хоккеем. И что особенно приятно, в составе “Ак Барс-Динамо” есть местные ребята — и это 50 процентов команды. Для нас это показатель, когда половина команды — свои воспитанники. Тем более это вызывает зрительский интерес: приходят посмотреть соседи, друзья, родственники. Вы для нас пример того, как работает система по месту жительства и славной истории спортивной столицы Татарстана — города Казани. Завершим ремонт, достойный клуба», — подчеркнул мэр Казани Ильсур Метшин.
Работы проходят в рамках очередного, четвертого этапа обновления комплекса. Они стартовали 30 марта и завершатся к концу августа. Подрядчик уже приступил к демонтажу устаревших конструкций и отделки.
В рамках текущего этапа предусмотрена замена инженерных систем первого этажа, включая вентиляцию, электроснабжение и пожарную сигнализацию. Кроме того, запланирован ремонт кровли с утеплением и гидроизоляцией, а также комплексное обновление внутренних помещений, где ежедневно проходят тренировки. В частности, будут полностью обновлены раздевалки — их адаптируют под требования разных видов спорта. Для хоккеистов, футболистов и представителей других дисциплин предусмотрены отдельные зоны, а также дополнительные помещения, включая сушильные комнаты для экипировки.
Особое внимание уделят входной зоне, которая займет особое место в обновленном интерьере. Холл фактически превратится в «визитную карточку» всего комплекса — более открытое, светлое и функциональное пространство, где спортсмены смогут комфортно проводить время до и после занятий.
«Важно согласовать все нюансы технического задания. Мы с вами каждый шаг обсуждали. Спасибо раису нашей республики. Были трудности с финансированием, но нашли решение — делали ремонт поэтапно: сначала холодильное оборудование, затем новый футбольный газон, подтрибунные помещения, раздевалки, сама детско-юношеская спортивная школа», — отметил глава города.
Интерьер холла выполнят в фирменных цветах хоккейного клуба «Ак Барс-Динамо» — синих и белых. Это подчеркнет связь стадиона с профессиональной командой и создаст единый визуальный стиль объекта. Предполагается интеграция клубной символики, современного освещения и навигации, что сделает пространство не только эстетически привлекательным, но и удобным для посетителей.
В единой стилистике с холлом оформят и коридоры — они станут продолжением общего дизайнерского решения. Обновление коснется и пресс-центра, который приведут в соответствие с современными требованиями.
Дизайн-концепцию разработал Институт развития Казани.
«В холле будет зона со стеной почета и всеми достижениями команды. Из этого холла будет проход в раздевалки для детей и для наших чемпионов. У них будет отдельная красивая раздевалка с небольшой тренировочной, зоной релаксации и помещением для обсуждения стратегии игры. Это отдельный блок — именно для динамовцев, — объяснил директор института развития Казани Алексей Горбунов, — Самое главное в этом интерьере — не только красота, но и практическая польза. Мы очень много работали с тренерами: спрашивали, какого размера удобен рундук, как спортсмену удобнее заходить в амуниции, раздеваться и переодеваться. Отталкивались от функции и технологий. Стены выполнены из ударопрочных, стойких к царапинам материалов, чтобы все дольше служило и сохраняло внешний вид. И, конечно, везде используются фирменные цвета команды, символика, эмблема».
Во время визита мэр пообщался с тренерами и воспитанниками школы. В частности, были отмечены успехи спортсменки-самбистки Виринеи Максимовой — воспитанницы школы, которая занимается на базе «Ракеты» с 10 лет. Она является победителем первенства Европы (2023, Израиль), первенства мира (2024, Кипр) и первенства Европы 2026 года (Сербия), а также призером российских соревнований и кандидатом в мастера спорта.
Глава города пообщался со спортсменкой, поздравил ее с победой на Первенстве Европы по самбо в Сербии. Казанская спортсменка вошла в состав сборной России, которая на этих соревнованиях спустя долгое время выступала не в нейтральном статусе, а под гимн и флаг Международной федерации самбо (FIAS).
«Поздравляем и желаем славных побед! Вы вносите свою лепту в копилку лучших спортсменов Казани», — обратился к спортсменке Ильсур Метшин.
Напомним, капитальный ремонт спортивного комплекса ведется поэтапно с 2022 года. Сначала были заменены две холодильные станции и проведен капитальный ремонт мачт освещения. Новое холодильное оборудование позволило существенно повысить качество льда и обеспечить более стабильный и продолжительный сезон.
Второй этап включал масштабное обновление спортивного ядра: замену трубной системы под полем, устройство нового футбольного поля для летних тренировок, обустройство беговых дорожек, монтаж коллектора, а также гидроизоляцию трибун. Параллельно благоустроили прилегающую территорию и частично отремонтировали кровлю.
В 2025 году на объекте обновили системы отопления, установили индивидуальный тепловой пункт, выполнили частичные фасадные работы.
На 2027 год намечены фасадные работы лицевой части основного здания, на которые планируется направить порядка 60 млн рублей. Планируется выполнить облицовку фасада, заменить окна и смонтировать новые входные группы.