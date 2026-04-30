Белгородский губернатор Гладков стал кандидатом в послы в Абхазии

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков может стать послом России в Абхазии, пишет газета «Ведомости». Об этом также знают два источника РБК, близких к администрации президента. Вероятность такого развития событий подтвердил федеральный чиновник: «Шанс есть».
Согласно закону «О Чрезвычайном и Полномочном После Российской Федерации в иностранном государстве», послом может быть назначен гражданин России, способный по своим профессиональным и личным качествам, а также образованию и состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с этой должностью. Послом не может быть назначен человек, имеющий другое гражданство, вид на жительство в другой стране или иной документ, подтверждающий его право проживания на территории иностранного государства.
Согласно закону, посла назначает президент по представлению министра иностранных дел и после консультаций с соответствующими комитетами и палатами Федерального собрания (Госдумой и Советом Федерации).
Гладков окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов по специальности «экономист» в 1996 году. В дальнейшем получил дополнительное образование в Пензенском государственном университете по специальности «Муниципальное управление». В 2012 году защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Экономика и управление народным хозяйством» на тему «Формирование и развитие сельскохозяйственных кооперативных рынков (на материалах Пензенской области)» в Грозненском государственном нефтяном техническом университете им. академика М. Д. Миллионщикова.
С мая 2022 года должность чрезвычайного и полномочного посла России в Абхазии занимает Михаил Шургалин. Ему 69 лет, до назначения послом он был заместителем директора четвертого департамента стран СНГ в МИД, потом советником министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Отставка с поста губернатора
Первыми о том, что «власти обсуждают возможную смену» губернатора Белгородской области, написали «Ведомости» 6 апреля. Источники РБК, близкие к администрации президента, говорили, что такое решение, скорее всего, будет принято. 16 апреля Вячеслав Гладков объявил в своем телеграм-канале, что уходит в отпуск на две недели, перед этим несколько региональных министров ушли в отставку.
Собеседники РБК утверждали, что Гладков на хорошем счету у внутриполитического блока администрации президента, но один из них уточнял, что к губернатору были «вопросы».
С прошлого года внутриполитический блок администрации президента курирует взаимодействие, в том числе с Молдавией, Арменией, а также с рядом африканских государств.
Дела о «зубах дракона»
В прошлом году были задержаны два заместителя Гладкова — Рустэм Зайнуллин и Владимир Базаров. Первый работал в регионе с 2021 года. В июне 2025 года он был задержан в связи с расследованием уголовного дела о возможных злоупотреблениях при строительстве фортификационных сооружений на границе Белгородской области, но с поста уволен не был.
Базаров работал в правительстве региона с 2020 года. В 2025 году перешел на работу в Курскую область в качестве врио заместителя губернатора. Он был задержан в августе и подозревается в получении взяток за оказание содействия в заключении контрактов на строительные работы, связанные с возведением фортификационных сооружений.