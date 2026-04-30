И. Метшин: «Мы смогли вернуть жителям Дербышек этот важный комплекс бытового обслуживания»

Для многих жителей поселка новая баня — это не просто социальный объект, а символ локальной идентичности. Воссоздала баню группа компаний «ЖИК города Казани». Генеральный директор группы компаний, депутат Госсовета РТ Эмиль Хуснутдинов подчеркнул значимость объекта для жителей поселка. «Когда баню в сорок девятом году только строили, ее все очень ждали. Сколько поколений дербышевцев сюда ходило — это ведь такой обособленный район. Я сам отсюда родом, ходил в эту баню и прекрасно помню те времена: всегда был народ, всегда очереди. Это символ места. Думаю, нет ни одного человека, который родился бы здесь и не был бы в этой бане».