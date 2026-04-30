И. Метшин: «Мы смогли вернуть жителям Дербышек этот важный комплекс бытового обслуживания»

Мэр Казани осмотрел воссозданный банный комплекс № 16 в поселке Дербышки. Баня была снесена в 2019 году из-за аварийного состояния. Новое здание, повторяющее исторический облик бани 1949 года и дополненное современным внутренним оснащением, уже открылось для посетителей. Объект площадью почти 1,3 тыс. кв. м, рассчитан на прием до 49 человек в сутки.
Баня № 16 в Дербышках была построена в 1949 году, десятилетиями она оставалась одним из ключевых бытовых центров поселка. Для многих жителей она была не только местом гигиенических процедур, но и частью повседневной жизни: сюда приходили семьями, особенно в период, когда в квартирах отсутствовало горячее водоснабжение. В 2019 году из-за аварийного состояния ее снесли. К этому времени баня проработала 70 лет. Восстановление объекта стало долгожданным событием для местных жителей, которые неоднократно обращались с просьбой вернуть привычное место отдыха.
«Эта баня была не просто местом водных процедур, это место, где люди встречались, делились новостями, поддерживали друг друга. Мы всегда говорим, что Дербышки — это город в городе, здесь особая атмосфера. Люди трудолюбивые: работали на “КОМЗе”, в депо, в социальной сфере. Баню закрыли из-за того, что ее было невозможно капитально отремонтировать. Застройщик взял на себя обязательство вернуть баню в том же облике, но уже на совершенно современном уровне. Я рад, что мы смогли вернуть жителям Дербышек этот важный комплекс бытового обслуживания», — сказал глава города Ильсур Метшин.
Новое здание площадью 1,3 тыс. кв. метров бережно повторяет архитектуру 1949 года. Фасад, выполненный из красного облицовочного кирпича, украшают декоративные элементы, имитирующие исторические белые колонны. При этом внутреннее пространство полностью переработано в соответствии с актуальными требованиями комфорта.
Комплекс рассчитан на одновременный прием до 49 посетителей. Проектировщики выстроили логистику пространства так, чтобы потоки гостей не пересекались: из просторной раздевалки на 40 мест посетители последовательно переходят в парную, моечное отделение и зону отдыха. В помещениях предусмотрены все удобства, включая индивидуальные шкафчики и фены.
Для многих жителей поселка новая баня — это не просто социальный объект, а символ локальной идентичности. Воссоздала баню группа компаний «ЖИК города Казани». Генеральный директор группы компаний, депутат Госсовета РТ Эмиль Хуснутдинов подчеркнул значимость объекта для жителей поселка. «Когда баню в сорок девятом году только строили, ее все очень ждали. Сколько поколений дербышевцев сюда ходило — это ведь такой обособленный район. Я сам отсюда родом, ходил в эту баню и прекрасно помню те времена: всегда был народ, всегда очереди. Это символ места. Думаю, нет ни одного человека, который родился бы здесь и не был бы в этой бане».
Сегодня комплекс предлагает классический набор услуг: здесь работает профессиональный банщик, подающий пар с травяными настоями. Для любителей контрастных процедур установлены тропические души и кедровая купель. По словам сотрудников, баня уже сформировала круг постоянных посетителей, которые возвращаются сюда еженедельно.
Наиболее активной категорией посетителей остается старшее поколение. Для них действуют льготные условия в первой половине дня, что делает баню доступной и востребованной. В дневные часы сюда приходят постоянные посетители, многие из которых знакомы между собой и с персоналом. Сотрудники отмечают, что знают предпочтения гостей — вплоть до «любимых шкафчиков» и привычного времени посещения.
В вечернее время и по выходным аудитория меняется: баню активно посещают работающие горожане. Также востребован формат семейного посещения — родители приходят с детьми, что возвращает традицию совместного похода в баню.