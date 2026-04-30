Родным десяти волжан передали посмертные награды родных за участие в СВО

Родным десяти жителей города Волжского передали накануне государственные награды, которыми их близкие были отмечены посмертно.
Орденами Мужества вручили родственникам рядовых Андрея Жигалина, Ивана Рыбалкина и Вячеслава Фёдорова; ефрейторов Евгения Помогаева, Максима Саунина и Владимира Эмербекова; младшего сержанта Владимира Карсакова, лейтенанта Алексея Хорина и майора Дмитрия Железникова.
Медали Суворова посмертно удостоен рядовой Сурадж Алиев, сообщают в городской администрации.
Ранее посмертные награды родных передали еще десяти горожанам.