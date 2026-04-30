Ричмонд
+16°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Родным десяти волжан передали посмертные награды родных за участие в СВО

Девять жителей города удостоены ордена Мужества, один — медали Суворова.

Родным десяти жителей города Волжского передали накануне государственные награды, которыми их близкие были отмечены посмертно.

Орденами Мужества вручили родственникам рядовых Андрея Жигалина, Ивана Рыбалкина и Вячеслава Фёдорова; ефрейторов Евгения Помогаева, Максима Саунина и Владимира Эмербекова; младшего сержанта Владимира Карсакова, лейтенанта Алексея Хорина и майора Дмитрия Железникова.

Медали Суворова посмертно удостоен рядовой Сурадж Алиев, сообщают в городской администрации.

Ранее посмертные награды родных передали еще десяти горожанам.