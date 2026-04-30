Эксперт оценил глубину связей Британии и США

Эксперт уверен: даже при наличии разногласий эти две державы без труда смогут объединиться против России.
«Вот мы вспоминали Карла III, а все-таки его выступление в Конгрессе, оно имело очень большое значение, потому что зал встал и аплодировал его фразе об Украине. То есть эти вещи не надо недооценивать», — цитирует его ИС «Вести».
Копатько добавил, что визит монарха раскрыл глубину связей между Лондоном и Вашингтоном. По его словам, неважно, воевали американцы за независимость или нет, сжигали британцы Вашингтон в 1814 году или не сжигали — это все равно два самых близких союзника. Они могут конфликтовать, но когда потребуется, они объединятся и выступят единым фронтом — в частности, против России, отметил эксперт.
Ранее британская газета The Telegraph назвала Карла III единственным британским лидером, к которому американский президент Дональд Трамп готов прислушиваться. По мнению журналистов издания, король способен влиять на главу Белого дома.