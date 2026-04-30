Таганрогу предоставили бюджетный кредит на 1,5 млрд рублей

По распоряжению правительства Ростовской области Таганрогу предоставлен бюджетный кредит в размере 1553,7 млн рублей. Об этом в соцсетях сообщила глава приморского города Светлана Камбулова.
По её словам, долговые обязательства города по коммерческим кредитам были полностью погашены накануне, 29 апреля.
«Это позволит снизить финансовую нагрузку на городской бюджет и сократить расходы на обслуживание муниципального долга в 2026 году», — подчеркнула Камбулова.
Она добавила, что освободившиеся деньги власти Таганрога направят на решение задач, от которых зависит качество жизни людей.