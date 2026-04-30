Президент лично поздравит красноярских ветеранов с Днем Победы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В преддверии Дня Победы Почта России доставит ветеранам Великой Отечественной войны персональные поздравления Президента России Владимира Путина. Со 2 по 8 мая почтальоны вручат порядка 259 700 писем дорогим адресатам по всей стране.
В письме находится именная открытка с поздравлением с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, подписанным Президентом.
В случае, если адресата не будет дома — например, он отдыхает на даче или находится на лечении — письмо будет храниться в ближайшем отделении месяц. В течение этого времени почтальон будет регулярно возобновлять попытки доставить поздравление, рассказали в учреждении.