Президент лично поздравит красноярских ветеранов с Днем Победы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В преддверии Дня Победы Почта России доставит ветеранам Великой Отечественной войны персональные поздравления Президента России Владимира Путина. Со 2 по 8 мая почтальоны вручат порядка 259 700 писем дорогим адресатам по всей стране.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В преддверии Дня Победы Почта России доставит ветеранам Великой Отечественной войны персональные поздравления Президента России Владимира Путина. Со 2 по 8 мая почтальоны вручат порядка 259 700 писем дорогим адресатам по всей стране.

В письме находится именная открытка с поздравлением с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, подписанным Президентом.

В случае, если адресата не будет дома — например, он отдыхает на даче или находится на лечении — письмо будет храниться в ближайшем отделении месяц. В течение этого времени почтальон будет регулярно возобновлять попытки доставить поздравление, рассказали в учреждении.