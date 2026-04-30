Американист раскрыл отношение Трампа к перемирию в честь Дня Победы

В среду вечером состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Они обсудили ряд вопросов — от покушения на Трампа до конфликтов на Ближнем Востоке и Украине. Американист Роман Романов в своем телеграм-канале высказался о результатах беседы глав государств.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт обратил внимание на предложение Владимира Путина объявить перемирие с Украиной ко Дню Победы и дал оценку реакции Трампа.

Через несколько часов Трамп в разговоре с журналистами заявил, что это он сам «предложил» (он сказал I suggested) Путину объявить «небольшое перемирие». И тут нельзя не заметить, что в отсутствии видимого прогресса переговоров по Украине Трамп пытается примазаться к идее перемирия. Чтобы в случае его объявления Москвой он мог сказать: «Ну вот я предложил — и результат есть».

Роман Романов
американист, преподаватель РГГУ

Американист отметил, что Трамп часто использует такую тактику.

По мнению Романова, на данный момент со стороны США не видно попыток урегулирования украинского конфликта — Вашингтон очень занят иранским вопросом.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что в ходе разговора с Дональдом Трампом Владимир Путин сообщил о готовности объявить перемирие ко Дню Победы. По словам представителя Кремля, Трамп активно поддержал эту инициативу.

