Беларусь обсудила расширение трудовой миграции из Бангладеш

Беларусь и Бангладеш обсудили вопросы трудовой миграции. Подробнее рассказало Министерство иностранных дел Бангладеш в социальной сети Х.
Так, состоялась рабочая поездка посла Беларуси в Индии и в Бангладеш по совместительству Михаила Касько. В рамках которой представитель белорусской дипломатии встретился с министром иностранных дел Бангладеш Шамой Обаед Исламом. Стороны обсудили расширение двустороннего сотрудничества в ключевых областях, в том числе в сельском хозяйстве, оборонной промышленности, текстильной и швейной отраслях.
Как подчеркнули в пресс-службе МИД азиатской страны, важной темой стало расширение сотрудничества по вопросу миграции квалифицированных и полуквалифицированных рабочих. Стороны согласились с необходимостью расширить сотрудничество между странами и чаще проводить встречи на дипломатическом уровне.
