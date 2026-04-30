Shafaq: в Иране заявили о «новой фазе» войны

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф в среду заявил, что давление США на Иран вступило в «новую фазу», и призвал к сплоченности нации в качестве главного ответа на растущие внешние угрозы.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Галибаф напомнил о неоднократных неудачных попытках дестабилизировать Иран, включая планы США и Израиля уничтожить высшее руководство страны и «венесуэлизировать» Иран, ликвидировать его мощности по производству ракет и беспилотников и активизировать сепаратистские группировки в западных регионах. Теперь, по словам Галибафа, противники меняют тактику, пишет иранское издание Shafaq News.

Сейчас враг вступил в новую фазу и стремится активизировать морскую блокаду, информационную войну, экономическое давление и внутренний раскол, чтобы ослабить или даже развалить страну изнутри.

Мохаммад-Багер Галибаф
спикер парламента Ирана

Галибаф подчеркнул, что у Ирана есть «единственная возможность противостоять новому заговору врага — сохранить единство нации».

Вчера президент США Дональд Трамп подтвердил, что его основным рычагом давления на Тегеран станет морская блокада Ирана, которую он назвал «более эффективным, чем бомбардировки», способом принуждения к сделке.

Иран, в свою очередь, утверждает, что блокада тормозит дипломатический прогресс, а ее снятие является необходимым условием для переговоров с США. Высокопоставленный иранский чиновник сообщил, что в ответ на блокаду со стороны США Иран «вскоре примет практические и беспрецедентные меры», добавив, что Тегеран до сих пор сдерживался, чтобы «дать шанс дипломатии».

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
