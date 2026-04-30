Лукашенко сказал, какой важнейший экзамен не сдала половина глав райисполкомов Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании 30 апреля заявил, что половина глав райисполкомов Беларуси не сдала важнейший экзамен. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Александр Лукашенко не видит, что органы власти, особенно внизу председатели райисполкомов, живут темой, погрузились в нее, борются за каждое рабочее место. Президент уточнил: особенно если это необходимо в конкретном районе.
— Примерно половина наших председателей райисполкомов не сдала этот важнейший для них экзамен, — заявил глава республики.
