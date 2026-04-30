Лукашенко сказал, какой важнейший экзамен не сдала половина глав райисполкомов Беларуси

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании 30 апреля заявил, что половина глав райисполкомов Беларуси не сдала важнейший экзамен. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Александр Лукашенко не видит, что органы власти, особенно внизу председатели райисполкомов, живут темой, погрузились в нее, борются за каждое рабочее место. Президент уточнил: особенно если это необходимо в конкретном районе.

— Примерно половина наших председателей райисполкомов не сдала этот важнейший для них экзамен, — заявил глава республики.

Ранее Александр Лукашенко назначил экс-главу МИД Беларуси на новую должность.

Кроме того, Лукашенко обратился к генсеку ООН Гутерришу по особому поводу.

А еще спецпосланник Дональда Трампа Джон Коул обратился к Александру Лукашенко после обмена на границе Беларуси и Польши 28 апреля.

