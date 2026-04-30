Фицо намерен встретиться с Путиным 9 мая

Присутствие Роберта Фицо на параде в честь Дня Победы накануне подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков. Он добавил, что помимо Фицо на мероприятие приедут и другие иностранные гости. Кто именно, Ушаков не уточнил. В 2025 году президент Владимир Путин также проводил переговоры со словацким премьером в праздничный день.