Первый в Казахстане крематорий открылся в Алматы

АСТАНА, 30 апр — Sputnik. В Алматы открылся первый в Казахстане крематорий.
В нем установлены самые современные печи чешского производства, заявил замдиректора крематория Руфат Хасанов. Максимальная температура — 1100 градусов.
Две камеры в них. В первой происходит горение, образуются летучие вещества, возможно токсические. Но есть и вторая камера, в которой происходит розжиг этих органических веществ и уже происходит их разрушение, буквально до биоорганики, которые в большинстве своем какой-либо опасности для окружающих не представляет.
Также он обратил внимание на то, что печи крематория включены с самого утра и дыма при этом нет. Еще существует система фильтрации, а потому, экологических проблем из-за крематория быть не должно, отметил Хасанов.
«Соблюдены все санитарно-экологические требования по расположению крематория. Рядом отсутствуют жилые объекты, поэтому я не думаю, что какие-либо экологические нормы будут нарушены с нашей стороны», — сказал он.
А вот какие документы нужны для получения услуги крематория, рассказал директор крематория Ардак Алишев.
«В первую очередь врачебное свидетельство о смерти, обязательно письменное волеизъявление, оно должно быть нотариально заверенное. Также документы, удостоверяющие личность», — разъяснил Алишев.
Но если человек умер насильственной смертью, то его не смогут кремировать, сказал директор.
«Почему? Бывает, что какие-то обстоятельства в уголовном деле появились и необходима эксгумация. Но если мы кремируем, что там останется? Человеческий организм после смерти — материл, который подлежит исследованию, в том числе и судебно-медицинскому. Поэтому мы никак не можем кремировать лиц, умерших насильственной смертью.», — поделился Ардак Алишев.
Об открытии крематория говорят уже давно. Еще в 2022 году акимат Алматы сообщал, что сроки по его строительству сдвинулись на год.
А в начале 2026 года местные власти заявили, что крематорий откроется буквально в ближайшие дни. Та же история повторилась и несколькими месяцами позже.