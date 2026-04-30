Люлин: принимать в свои ряды Героя Труда России — большая честь для всего депутатского корпуса

«Принимать в свои ряды Героя Труда России — большая честь для всего депутатского корпуса. Юлия Гаревская — профессионал высочайшего уровня, который в пандемию первым перепрофилировал стационар и спас множество жизней. Семь лет Юлия Анатольевна поднимала сельское здравоохранение в Варнавинской больнице, где делала операции, которые для районной медицины того времени были настоящим прорывом. И сейчас остается практикующим врачом. Уверен, ее управленческий опыт и профессиональная хватка обязательно помогут в законотворческой деятельности. Такие люди, проверенные и делом, и временем, очень нужны в региональном парламенте», — отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.