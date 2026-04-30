Люлин: принимать в свои ряды Героя Труда России — большая честь для всего депутатского корпуса

30 апреля на заседании Законодательного собрания Нижегородской области Герой Труда России, главный врач городской клинической больницы № 29 Юлия Гаревская принесла присягу и получила удостоверение депутата регионального парламента.
Юлия Гаревская стала депутатом после того, как свои полномочия досрочно сложил Андрей Мелин в связи с избранием главой Починковского округа. Она войдет в состав двух комитетов Законодательного собрания: по социальным вопросам и по экологии.
«Принимать в свои ряды Героя Труда России — большая честь для всего депутатского корпуса. Юлия Гаревская — профессионал высочайшего уровня, который в пандемию первым перепрофилировал стационар и спас множество жизней. Семь лет Юлия Анатольевна поднимала сельское здравоохранение в Варнавинской больнице, где делала операции, которые для районной медицины того времени были настоящим прорывом. И сейчас остается практикующим врачом. Уверен, ее управленческий опыт и профессиональная хватка обязательно помогут в законотворческой деятельности. Такие люди, проверенные и делом, и временем, очень нужны в региональном парламенте», — отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
Справка.
Юлия Гаревская родилась в Горьковской области. В 1990 году закончила Горьковский медицинский институт по специальности «Лечебное дело», затем прошла интернатуру по акушерству и гинекологии.
Трудовой путь начала медицинской сестрой, а после учебы работала врачом-акушером-гинекологом в районной больнице. С 2004 года и по настоящее время является главным врачом городской клинической больницы № 29. При этом продолжает вести прием как практикующий врач-акушер-гинеколог.
Юлия Гаревская имеет высшие квалификационные категории по акушерству и гинекологии, а также по организации здравоохранения.
В 2020 году указом президента России за самоотверженность и профессионализм в борьбе с коронавирусной инфекцией ей присвоено звание Героя Труда Российской Федерации. Также награждена почетными грамотами министерства здравоохранения РФ и Нижегородской области, дипломом губернатора и знаком «Отличник здравоохранения».