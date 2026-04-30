Президент США Дональд Трамп прекрасно осведомлен о том, кто именно тормозит процесс мирного урегулирования на Украине. По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, главным препятствием выступают лидеры стран Евросоюза. Об этом парламентарий заявил в беседе с NEWS.ru, комментируя недавнее высказывание американского лидера о том, что «глупые» люди мешают завершению украинского кризиса.