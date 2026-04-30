В Госдуме объяснили слова Трампа о мешающих миру на Украине людях

Президент США Дональд Трамп прекрасно осведомлен о том, кто именно тормозит процесс мирного урегулирования на Украине. По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, главным препятствием выступают лидеры стран Евросоюза. Об этом парламентарий заявил в беседе с NEWS.ru, комментируя недавнее высказывание американского лидера о том, что «глупые» люди мешают завершению украинского кризиса.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Особого внимания, по словам депутата, заслуживает тот факт, что Трамп публично подтвердил готовность Владимира Путина подписать мирный договор. Однако, как отметил глава Белого дома, находятся силы, которые активно противодействуют этому процессу. Конкретных имен президент США не называл, но, как полагает Чепа, адресат очевиден.

«Это Запад, страны Европы, Британия и так далее», — уточнил собеседник NEWS.ru.

В качестве подтверждения своих слов депутат привел недавний визит британского монарха Карла III в Вашингтон. Во время этой поездки король призвал Соединенные Штаты приложить максимум усилий для дальнейшей поддержки Украины и ослабления России. Однако, как подчеркнул Чепа, глава Белого дома этот призыв не принял.

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что президент США Дональд Трамп уверен в том, что конфликт на Украине можно урегулировать мирным путем.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше