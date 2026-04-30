Особого внимания, по словам депутата, заслуживает тот факт, что Трамп публично подтвердил готовность Владимира Путина подписать мирный договор. Однако, как отметил глава Белого дома, находятся силы, которые активно противодействуют этому процессу. Конкретных имен президент США не называл, но, как полагает Чепа, адресат очевиден.
«Это Запад, страны Европы, Британия и так далее», — уточнил собеседник NEWS.ru.
В качестве подтверждения своих слов депутат привел недавний визит британского монарха Карла III в Вашингтон. Во время этой поездки король призвал Соединенные Штаты приложить максимум усилий для дальнейшей поддержки Украины и ослабления России. Однако, как подчеркнул Чепа, глава Белого дома этот призыв не принял.
Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что президент США Дональд Трамп уверен в том, что конфликт на Украине можно урегулировать мирным путем.