Внутри правительства растет напряженность, особенно в отношениях с партнером по коалиции — министром финансов ФРГ Ларсом Клингбейлем. Стороны обвиняют друг друга в провале реформ и плохой координации. По словам осведомленных источников, союзники считают, что Мерц непоследователен, практически не информирует их о принимаемых решениях и теряет поддержку в своей собственной партии.
По словам депутата от партии ХДС Кристиана фон Штеттена, у правительства Мерца осталось буквально «три-четыре месяца» на проведение реформ, а в случае их провала распад правящей коалиции и кабинета министров станет практически неизбежным.
«Как минимум, не четыре года — совершенно точно нет», — ответил фон Штеттен на вопрос о том, как долго выстоит правительство Мерца. Он добавил, что «страна на пределе, как и бизнес, и граждане». На его взгляд, в стране следует провести новые выборы, так как действующее коалиционное правительство не справляется со своими задачами: «Попытка того стоила, но мы заканчиваем. Граждане должны принят новое решение».