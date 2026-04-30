Bild: в Германии предрекают досрочный распад правительства

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц оказался в тяжелом положении менее чем через год после вступления в должность, пишет немецкий таблоид Bild.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что рейтинги его партии «Христианско-демократический союз Германии» оставляют желать лучшего, а его личный рейтинг еще хуже. Его работой недовольны уже 83% немцев это самый высокий показатель среди всех немецких канцлеров.

Внутри правительства растет напряженность, особенно в отношениях с партнером по коалиции — министром финансов ФРГ Ларсом Клингбейлем. Стороны обвиняют друг друга в провале реформ и плохой координации. По словам осведомленных источников, союзники считают, что Мерц непоследователен, практически не информирует их о принимаемых решениях и теряет поддержку в своей собственной партии.

За кулисами уже ведутся разговоры о возможном вотуме доверия и даже о досрочном (до следующих выборов в бундестаг в 2029 году) распаде коалиционного правительства, которое состоит из представителей партий ХДС/ХСС и СДПГ.

По словам депутата от партии ХДС Кристиана фон Штеттена, у правительства Мерца осталось буквально «три-четыре месяца» на проведение реформ, а в случае их провала распад правящей коалиции и кабинета министров станет практически неизбежным.

«Как минимум, не четыре года — совершенно точно нет», — ответил фон Штеттен на вопрос о том, как долго выстоит правительство Мерца. Он добавил, что «страна на пределе, как и бизнес, и граждане». На его взгляд, в стране следует провести новые выборы, так как действующее коалиционное правительство не справляется со своими задачами: «Попытка того стоила, но мы заканчиваем. Граждане должны принят новое решение».

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше