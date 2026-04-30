Глава земельной палаты Заинского района РТ уволен по утрате доверия

Председатель палаты земельных и имущественных отношений Заинского района РТ Раис Шайхиев уволен по утрате доверия, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе прокуратуры РТ.
С 2024 по 2026 год мужчина получал взятки от жителей района за помощь в предоставлении в аренду или собственность земельных участков. Общая сумма полученных им денег составила 635 тысяч рублей.
В настоящее время дело Шайхиева рассматривается в суде.