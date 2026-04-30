Эксперт объяснил, почему инициатива Лондона по флоту будет провальной

Как считает Дандыкин, британская сторона пытается повысить собственную значимость. Однако, по его мнению, подобные инициативы вряд ли найдут понимание даже у ближайших союзников.
«Британия привыкла с самого начала влезать куда-нибудь, особо не затрачивая усилий. И сейчас там хотят показать, что являются огромнейшей силой. Но как к этому отнесутся другие страны? У них свои амбиции, особенно у немцев, которые собираются построить мощнейшие вооруженные силы в Европе. У ФРГ есть возможности для оборонной и военной промышленности, в отличие от Британии», — отметил собеседник NEWS.ru.
Эксперт подчеркнул: по большому счету у Лондона не получится создать мощный флот в дополнение к НАТО. У Британии отсутствуют ресурсы, военно-морские силы королевства находятся в неудовлетворительном состоянии, и союзники — Германия, Польша, страны Прибалтики — это осознают.
Ранее Лондон объявил о намерении сформировать военно-морской блок на базе Объединенных экспедиционных сил (JEF) из десяти стран Северной Европы для защиты от морской угрозы со стороны России. В коалицию планируется включить силы Великобритании, Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Исландии и Швеции.