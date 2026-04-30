«Будет не до Ирана»: политолог допустил волну протестов в США этим летом

Американист отмечает, что поддержка республиканцев рухнула сразу на 10 пунктов, в то время как месяц назад они уступали демократам лишь 3−4 пункта. При этом Трамп теряет позиции не только среди независимых избирателей, но и среди однопартийцев.
Рейтинг Дональда Трампа обновил антирекорд за все время его президентства. По данным свежего опроса Reuters/Ipsos, деятельность главы государства одобряют лишь 34% американцев.
С таким отрывом демократы могут легко взять десятки мест в нижней палате. Им помогает и падающий рейтинг Трампа.
Плачевное состояние экономики, по мнению американиста, напрямую влияет на ухудшение позиций Трампа и республиканцев: цены на топливо бьют рекорды, а потенциальное повышение ключевой ставки может обострить текущие долговые проблемы США. Дудаков отмечает, что Белый дом опасается идти на новую эскалацию, при этом даже «серединный вариант» с блокадой Ормузского пролива сильно бьет по экономике.
Эксперт прогнозирует, что рост инфляции в США может привести уже этим летом к очередной волне протестов в духе беспорядков Black Lives Matter, которые охватили Соединенные Штаты в 2020 году после убийства Джорджа Флойда.
Тогда уже точно будет не до Ирана, борьба за власть внутри США обострится до предела.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о планах США создать новую коалицию по Ормузскому проливу. По ее данным, Госдепартамент уже разослал американским посольствам сведения об этой инициативе.