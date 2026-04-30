Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат просит проверить безопасность метро в Алматы

Депутат Галиаскар Сарыбаев на пленарном заседании Сената 30 апреля 2026 года поднял вопрос о безопасной работе алматинского метро, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Галиаскар Сарыбаев сообщил, что Алматинский метрополитен охватывает 11 станций. В будущем планируется дальнейшее развитие сети: завершение строительства станции «Калкаман» и продление линии в сторону рынка «Барлык».

«Ежегодно метро перевозит более 26 млн пассажиров, а ежедневно им пользуются свыше 120 тыс. человек, и этот поток постоянно растет. Метро стало базовым видом транспорта, который снижает нагрузку на дороги, обеспечивает устойчивую городскую мобильность и положительно влияет на экологию. Однако недавний случай задымления из-за технических неполадок в подвижном составе вызвал серьезную обеспокоенность. Несмотря на то, что ситуацию удалось оперативно стабилизировать, это сигнализирует о наличии различных рисков, требующих принятия мер на государственном уровне», — отметил сенатор.

Кроме того, по его данным, задерживается обновление состава из-за несостоявшихся конкурсных процедур по закупке новых электропоездов.

«В технической документации требуется полная совместимость новых поездов с системой управления движением от компании Hyundai Rotem, которая используется сейчас. Решения по обновлению подвижного состава выходят за рамки обычных закупок и напрямую касаются стратегической устойчивости и безопасности единственного метро в стране», — подчеркнул парламентарий.

В противном случае, по его словам, есть следующие риски:

  • несовместимость технологических решений новых составов с текущей системой управления;
  • риск нарушения графика движения при интеграции различных технических платформ;
  • рост вероятности ошибок при эксплуатации при переходе на другие стандарты обслуживания;
  • увеличение затрат на техническое обслуживание и ремонт;
  • системные риски для бесперебойной и безопасной работы метро.

Любые сбои в работе метро напрямую влияют на транспортную систему города, безопасность граждан и интересы тысяч пассажиров. Сложившаяся ситуация требует проведения комплексного аудита инфраструктуры и систем управления, а также пересмотра подходов к обновлению подвижного состава. Информация о системных рисках в этой сфере должна быть более открытой. Просим провести комплексную оценку рисков при обновлении подвижного состава, включая вопросы безопасности и технической совместимости, тщательно изучить состояние текущего подвижного состава, а также проверить качество и совместимость закупаемых товаров и технологий от разных производителей и разработать долгосрочный стратегический план по обеспечению бесперебойной работы метрополитена.

резюмировал Галиаскар Сарыбаев