Депутат просит проверить безопасность метро в Алматы

Галиаскар Сарыбаев сообщил, что Алматинский метрополитен охватывает 11 станций. В будущем планируется дальнейшее развитие сети: завершение строительства станции «Калкаман» и продление линии в сторону рынка «Барлык».
«Ежегодно метро перевозит более 26 млн пассажиров, а ежедневно им пользуются свыше 120 тыс. человек, и этот поток постоянно растет. Метро стало базовым видом транспорта, который снижает нагрузку на дороги, обеспечивает устойчивую городскую мобильность и положительно влияет на экологию. Однако недавний случай задымления из-за технических неполадок в подвижном составе вызвал серьезную обеспокоенность. Несмотря на то, что ситуацию удалось оперативно стабилизировать, это сигнализирует о наличии различных рисков, требующих принятия мер на государственном уровне», — отметил сенатор.
Кроме того, по его данным, задерживается обновление состава из-за несостоявшихся конкурсных процедур по закупке новых электропоездов.
«В технической документации требуется полная совместимость новых поездов с системой управления движением от компании Hyundai Rotem, которая используется сейчас. Решения по обновлению подвижного состава выходят за рамки обычных закупок и напрямую касаются стратегической устойчивости и безопасности единственного метро в стране», — подчеркнул парламентарий.
В противном случае, по его словам, есть следующие риски:
- несовместимость технологических решений новых составов с текущей системой управления;
- риск нарушения графика движения при интеграции различных технических платформ;
- рост вероятности ошибок при эксплуатации при переходе на другие стандарты обслуживания;
- увеличение затрат на техническое обслуживание и ремонт;
- системные риски для бесперебойной и безопасной работы метро.
Любые сбои в работе метро напрямую влияют на транспортную систему города, безопасность граждан и интересы тысяч пассажиров. Сложившаяся ситуация требует проведения комплексного аудита инфраструктуры и систем управления, а также пересмотра подходов к обновлению подвижного состава. Информация о системных рисках в этой сфере должна быть более открытой. Просим провести комплексную оценку рисков при обновлении подвижного состава, включая вопросы безопасности и технической совместимости, тщательно изучить состояние текущего подвижного состава, а также проверить качество и совместимость закупаемых товаров и технологий от разных производителей и разработать долгосрочный стратегический план по обеспечению бесперебойной работы метрополитена.