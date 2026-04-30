Путин определит даты перемирия ко Дню Победы

«Пока мы исходим из того, что речь идет о Дне Победы, но часы, когда начнется это перемирие и когда оно закончится, — это будет объявлено и будет решаться верховным главнокомандующим», — отметил представитель Кремля. «Пока этого решения еще по конкретике не принималось», — указал он.
Накануне Путин во время телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом сообщил о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы. Трамп активно поддержал инициативу, отметив, что праздник знаменует общую победу над нацизмом во Второй мировой войне.