Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин определит даты перемирия ко Дню Победы

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин определит, в какие именно даты будет действовать перемирие ко Дню Победы. Пока решение не принято, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«Пока мы исходим из того, что речь идет о Дне Победы, но часы, когда начнется это перемирие и когда оно закончится, — это будет объявлено и будет решаться верховным главнокомандующим», — отметил представитель Кремля. «Пока этого решения еще по конкретике не принималось», — указал он.

Накануне Путин во время телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом сообщил о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы. Трамп активно поддержал инициативу, отметив, что праздник знаменует общую победу над нацизмом во Второй мировой войне.

