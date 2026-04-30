Что изменится для жителей Башкирии с 1 мая

С 1 мая 2026 года в России вступает в силу ряд важных законодательных изменений. Они затронут как участников оборота товаров, так и получателей социальной поддержки. Расширяется перечень продукции, подлежащей маркировке в системе «Честный знак», а с 22 мая уточняются правила назначения и продления единого пособия для семей с детьми и беременных женщин.
«Честный знак»: новые товары и запрет на продажу.
С 1 мая участники оборота радиоэлектронной продукции (включая смартфоны, ноутбуки, лампы и розетки), а также сладостей и кондитерских изделий, включенных в перечень правительства, обязаны наносить на товары средства идентификации и передавать сведения в систему мониторинга «Честный знак».
Кроме того, в отношении масложировой продукции и пищевых растительных масел вводится прямой запрет на розничную продажу, если в системе отсутствуют сведения об их маркировке. При этом оплата за предоставление кодов маркировки для товаров, полученных до 30 апреля, должна быть произведена:
— при самостоятельном нанесении — в течение 30 календарных дней, но не позднее даты ввода товара в оборот;
— при нанесении через сервис-провайдера — в течение 365 календарных дней.
Единое пособие: пятилетний ценз и новые правила продления.
С 22 мая уточняются правила назначения и продления единого пособия для нуждающихся беременных женщин и семей с детьми до 17 лет. Согласно изменениям, право на выплату предоставляется при условии, что заявители являются гражданами России и постоянно проживают в стране в статусе гражданина не менее пяти лет.
Исключения сделаны для следующих категорий:
— граждане, приобретшие гражданство по рождению, в результате признания, в результате приема в гражданство;
— имеющие статус участника госпрограммы по переселению;
— участники СВО, члены их семей и ветераны боевых действий.
Для многодетных семей, которые уже получали пособие, при продлении действует новое правило. Если среднедушевой доход семьи оказался выше регионального прожиточного минимума на душу населения, но превышение составляет не более 10%, выплата сохраняется еще на 12 месяцев. В таком случае пособие назначается в размере 50% регионального прожиточного минимума для детей.
Подать заявление на продление необходимо в последний месяц прежнего периода выплаты либо в течение трех месяцев после его окончания.
Важное послабление: решения об отказе, вынесенные с 1 января 2026 года исключительно по причине превышения дохода, подлежат пересмотру в беззаявительном порядке. Повторно обращаться семье не придется — о результате пересмотра сообщат в электронном виде через личный кабинет.