Что изменится для жителей Башкирии с 1 мая

С 22 мая уточняются правила назначения и продления единого пособия для нуждающихся беременных женщин и семей с детьми до 17 лет. Согласно изменениям, право на выплату предоставляется при условии, что заявители являются гражданами России и постоянно проживают в стране в статусе гражданина не менее пяти лет.