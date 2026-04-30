Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 30 апреля: главное

Владимир Путин определит, в какие числа будет действовать перемирие ко Дню Победы, пока решение не принято.
Речь идет о Дне Победы, но часы, когда начнется это перемирие и когда оно закончится, будет объявлено и будет решаться верховным главнокомандующим.
Москва не слышала реакции Киева на инициативу о перемирии в День Победы.
Один разговор Путина и Трампа не может вдруг оздоровить обстановку в мире и переломить негативные тенденции, так как концентрация конфликтов слишком велика.
Разумеется, один телефонный разговор с трудом может оздоровить обстановку в мире, потому что, к сожалению, концентрация конфликтов настолько велика и настолько серьезны последствия целого ряда конфликтов для международной обстановки, для международной экономики, что, конечно, очень сложно эти тенденции прекратить в один момент.
Телефонные разговоры Путина и Трампа согласуются весьма оперативно.
Россия продолжит борьбу с терроризмом, экстремизмом и другими негативными проявлениями, в том числе в Мали.
Россия присутствует в Мали в связи с необходимостью, которая заявляется действующей властью этой страны, и продолжит оказывать помощь.
Москва не предлагала аналогов Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
Кремль назвал ожидаемым процессом квартальное снижение российского ВВП.
Об этом шла речь, если вы помните, на экономическом совещании у президента, которое было несколько недель назад. Это ожидаемый процесс.
Владимир Путин доверяет экономической статистике, публикуемой ЦБ.
30 апреля Владимир Путин проведет ряд рабочих встреч в Кремле.
В четверг глава государства встретится с представителями коренных малочисленных народов России.
Каких-то особых инициатив ко Дню коренных малочисленных народов не планируется.