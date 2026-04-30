Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 30 апреля: главное

Пресс-секретарь российского президента ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail публикует ключевые заявления представителя Кремля.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Владимир Путин определит, в какие числа будет действовать перемирие ко Дню Победы, пока решение не принято.

Речь идет о Дне Победы, но часы, когда начнется это перемирие и когда оно закончится, будет объявлено и будет решаться верховным главнокомандующим.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Москва не слышала реакции Киева на инициативу о перемирии в День Победы.

Один разговор Путина и Трампа не может вдруг оздоровить обстановку в мире и переломить негативные тенденции, так как концентрация конфликтов слишком велика.

Разумеется, один телефонный разговор с трудом может оздоровить обстановку в мире, потому что, к сожалению, концентрация конфликтов настолько велика и настолько серьезны последствия целого ряда конфликтов для международной обстановки, для международной экономики, что, конечно, очень сложно эти тенденции прекратить в один момент.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Телефонные разговоры Путина и Трампа согласуются весьма оперативно.

Россия продолжит борьбу с терроризмом, экстремизмом и другими негативными проявлениями, в том числе в Мали.

Россия присутствует в Мали в связи с необходимостью, которая заявляется действующей властью этой страны, и продолжит оказывать помощь.

Москва не предлагала аналогов Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Тенденция падения ВВП есть, президент и кабмин принимают решения для ее изменения.

Кремль назвал ожидаемым процессом квартальное снижение российского ВВП.

Об этом шла речь, если вы помните, на экономическом совещании у президента, которое было несколько недель назад. Это ожидаемый процесс.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Владимир Путин доверяет экономической статистике, публикуемой ЦБ.

30 апреля Владимир Путин проведет ряд рабочих встреч в Кремле.

В четверг глава государства встретится с представителями коренных малочисленных народов России.

Каких-то особых инициатив ко Дню коренных малочисленных народов не планируется.

Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
