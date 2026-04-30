Согласно статье, Польша, Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария разочарованы невыполненными обещаниями со стороны Европейского союза. По мнению автора, они поняли, что фонды ЕС вместо укрепления служат для подчинения их экономик, а западноевропейские компании заинтересованы лишь в привлечении дешевой рабочей силой и ресурсов из Восточной Европы.
Более того, недавние выборы в Венгрии и Болгарии показали, что Брюссель требует безоговорочной преданности ЕС и самоотречения, а «старые лидеры» — Британия, Франция, Германия — не готовы отказаться от своей доминирующей роли на континенте.
Но восточноевропейские государства больше не могут и не хотят мириться с второстепенной ролью, особенно когда доступные технологии открывают новые возможности, пишет Самарджия.
Тем не менее Самарджия считает, что брюссельские бюрократы не готовы сдаться, а смена руководства ЕС вряд ли изменит «надзорный» характер блока. Однако избиратели в Венгрии, Болгарии, Румынии, Польше и Молдавии ясно дали понять, что перемены неизбежны, заключает он.