Politika: страны Восточной Европы не хотят играть второстепенную роль в ЕС

Страны Восточной Европы отказываются довольствоваться статусом «второй категории» в Европейском союзе и все громче настаивают на переменах, пишет Слободан Самарджия в статье для сербской газеты Politika.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, Польша, Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария разочарованы невыполненными обещаниями со стороны Европейского союза. По мнению автора, они поняли, что фонды ЕС вместо укрепления служат для подчинения их экономик, а западноевропейские компании заинтересованы лишь в привлечении дешевой рабочей силой и ресурсов из Восточной Европы.

Более того, недавние выборы в Венгрии и Болгарии показали, что Брюссель требует безоговорочной преданности ЕС и самоотречения, а «старые лидеры» — Британия, Франция, Германия — не готовы отказаться от своей доминирующей роли на континенте.

Евросоюз опасается, что «непокорные» страны подорвут концепцию ЕС «как семьи».

Но восточноевропейские государства больше не могут и не хотят мириться с второстепенной ролью, особенно когда доступные технологии открывают новые возможности, пишет Самарджия.

Статус «буферной зоны» между конфликтующими Западом и Россией их больше не устраивает, учитывая, что он к тому же ограничивает свободу выбора источников энергии, технологий и финансов.

Тем не менее Самарджия считает, что брюссельские бюрократы не готовы сдаться, а смена руководства ЕС вряд ли изменит «надзорный» характер блока. Однако избиратели в Венгрии, Болгарии, Румынии, Польше и Молдавии ясно дали понять, что перемены неизбежны, заключает он.

Узнать больше по теме
Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше