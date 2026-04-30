Будущее казахской породы тазы Токаев обсудил с главой FCI

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента Международной кинологической федерации (FCI) Тамаша Яккеля. Об этом 30 апреля 2026 года стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества с международной федерацией в деле развития отечественного собаководства и сохранения устойчивого породного генофонда.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Тамашу Яккелю за предварительное признание казахской породы тазы. Соответствующее решение было принято 3 сентября 2024 года в Амстердаме на заседании Генерального комитета Международной кинологической федерации.

Как отметил глава государства, для нашей страны сохранение пород казахского тазы и тобета имеет большое значение не только с точки зрения кинологии, но и в качестве культурно-исторической ценности, которая связана с традиционным укладом жизни. Тазы входит в число семи сокровищ казахского народа («Жеті қазына»).

Благодаря систематической работе сегодня в Единой племенной книге Союза кинологов Казахстана официально зарегистрировано около 4 тыс. тазы. Приняты соответствующие законодательные акты.

Кроме того, в скором времени в области Жетысу откроется Национальный центр, где будет проводиться селекционая работа, а также обеспечиваться научно-кинологическое сопровождение.

В целях популяризации национального достояния с нынешнего года 3 сентября в Казахстане будет отмечаться как День казахского тазы и тобета.

В свою очередь Тамаш Яккель поблагодарил главу государства за личное внимание к вопросу сохранения и развития национальных пород собак.

Он также проинформировал президента о деятельности FCI, которая объединяет 100 стран по всему миру.

Также сообщается, что за вклад в развитие кинологической сферы в Казахстане Касым-Жомарт Токаев наградил президента Международной кинологической федерации Тамаша Яккеля орденом «Достық» II степени.

20 апреля 2026 года стало известно, что в Казахстане появился новый праздник — День казахского тазы и тобета.