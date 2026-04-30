Будущее казахской породы тазы Токаев обсудил с главой FCI

Как отметил глава государства, для нашей страны сохранение пород казахского тазы и тобета имеет большое значение не только с точки зрения кинологии, но и в качестве культурно-исторической ценности, которая связана с традиционным укладом жизни. Тазы входит в число семи сокровищ казахского народа («Жеті қазына»).