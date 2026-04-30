Лукашенко сказал Госконтролю о красных линиях в отношении к белорусам

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании в четверг, 30 апреля, сказал Госконтролю о красных линиях в отношении к белорусам. Подробности приводит БелТА.
Глава республики обратил внимание на разговор, который состоялся с председателем Комитета государственного контроля Василием Герасимовым и касался недопустимости перегибов в работе контролеров.
— Я просто хочу подчеркнуть — и правительству, и губернаторам, и особенно нашим парламентариям. Василий Николаевич (председатель Комитета Госконтроля Василий Герасимов. — Ред.) это усвоил. Мы ни в коем случае не должны перейти какую-то красную линию в отношениях с нашим обществом и нашими людьми, — подчеркнул Александр Лукашенко.
По словам президента, ни в коем случае нельзя зажимать людей до такой степени, что они (в особенности это касается руководителей) будут оглядываться на каждый шорох. Лукашенко подчеркнул, что белорусы хотят жить свободно в своей стране.
